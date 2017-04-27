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Пожар, случившийся в субботу в Советском районе Орла, мог иметь криминальное происхождение

На бульвар Победы спасателей вызвали в десятом часу утра, горела квартира в пятиэтажном доме. Один человек пострадал.

Хотя на ликвидацию возгорания огнеборцам понадобилось всего несколько минут, к месту происшествия прибыли караулы сразу трех пожарных частей, последствия ЧП жители подъезда успели ощутить на себе. В МЧС подтвердили: для жильцов дома пожар представлял реальную угрозу, действовать пожарным пришлось с максимальной оперативностью.

Если само возгорание огнеборцы считают вполне рядовым происшествием, то вот причина пожара, как описал ее хозяин квартиры, выглядит весьма экзотично – в шутку он поджег две полутора литровые бутылки с бензином.

Уже будучи в больнице, потерпевшая рассказала полицейским свою версию случившегося, заявив, что виновник пожара пытался сжечь ее намеренно.
Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «В результате возгорания пострадал один человек – женщина 1984 года рождения, которая с ожогами была госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение».
Дать оценку случившемуся предстоит правоохранительным органам. Мы будем следить за выводами стражей порядка.


Иван Суверин
24 апреля 2017 года

 


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