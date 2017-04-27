Новости версия для печати В библиотеке им. Бунина открылась выставка, посвященная 110-летию со дня рождения композитора Василия Соловьева-Седого Выставка музыкально-нотной литературы действует в отделе искусств областной библиотеки.



Впервые как композитора-песенника его заметили на ленинградском конкурсе массовых песен. Он автор трех балетов, произведений для симфонического оркестра, десяти оперетт и музыкальных комедий, написал музыку к 50-ти кинофильмам. Но в историю мирового искусства Соловьев-Седой вошёл как песенный летописец отечественной музыкальной культуры. Им написано свыше 400 песен, а те, которые он создал в годы Великой Отечественной войны стали народными. Например, "Соловьи" на слова Алексея Фатьянова. Позднее символом России стали "Подмосковные вечера", прозвучавшие впервые на московском VI Всемирном фестивале молодежи и студентов.



На библиотечной выставке представлены книги о жизни и творчестве композитора, книга-рассказ самого Василия Соловьева-Седого "Пути-дороги: воспоминания, рассказы о песнях, мысли об искусстве", периодические издания. Нотные сборники, а также грамзаписи с популярными песнями.





Евгения Костомарова

25 апреля 2017 года







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