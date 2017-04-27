Сегодня в Орле стартуют традиционные открытые чемпионат и первенство области по спортивной акробатике

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четверг
27.04.2017
6:33:00
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Сегодня в Орле стартуют традиционные открытые чемпионат и первенство области по спортивной акробатикеТоржественное открытие состоится в 16.30 в зале «Юность России» (Полесская, 2).
Эти состязания приурочены к 9 мая. Спортсмены будут бороться за призы заслуженного тренера России Станислава Даниловича Веревкина. Участники из разных возрастных групп будут соревноваться в разных упражнениях в течение двух дней.
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