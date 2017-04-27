Новости версия для печати Сегодня в Орле стартуют традиционные открытые чемпионат и первенство области по спортивной акробатике Торжественное открытие состоится в 16.30 в зале «Юность России» (Полесская, 2).



Эти состязания приурочены к 9 мая. Спортсмены будут бороться за призы заслуженного тренера России Станислава Даниловича Веревкина. Участники из разных возрастных групп будут соревноваться в разных упражнениях в течение двух дней.





Ольга Селиверстова

25 апреля 2017 года







На главную страницу





