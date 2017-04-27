Орел вновь собирается поменять генплан

|
четверг
27.04.2017
6:32:49
|
|
Орел вновь собирается поменять генпланЭтот документ был представлен депутатам Городского совета.
Прежде чем принять этот важнейший для Орла документ, предстоит обсудить его с общественностью. Четыре основных чертежа Генплана можно будет увидеть в фойе администрации города, там познакомиться с ними смогут все желающие. А вот высказать свое мнение орловцы смогут на 11-ти публичных слушаниях, которые пройдут в разных районах города. Отмечено, что новый генплан более приближен к реальным условиям, чем предыдущий.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта