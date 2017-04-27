Новости версия для печати Орел вновь собирается поменять генплан Этот документ был представлен депутатам Городского совета.



Прежде чем принять этот важнейший для Орла документ, предстоит обсудить его с общественностью. Четыре основных чертежа Генплана можно будет увидеть в фойе администрации города, там познакомиться с ними смогут все желающие. А вот высказать свое мнение орловцы смогут на 11-ти публичных слушаниях, которые пройдут в разных районах города. Отмечено, что новый генплан более приближен к реальным условиям, чем предыдущий.





Ольга Селиверстова

25 апреля 2017 года







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