Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет день призывника Мероприятие пройдет в войсковой части 7527 (Соляной переулок). Орловским юношам предстоит показать свою готовность защищать Родину.



После торжественного открытия, а оно назначено на 12 часов, стартуют конкурсные этапы. Их семь. Среди них и строевая подготовка, и исполнение строевой песни, и, конечно, испытания на физическую силу: подтягивание, кросс, отжимания. В завершении всех участников пригласят в музей боевой славы части, а также они увидят фильм о национальной гвардии Российской Федерации.





Ольга Селиверстова

25 апреля 2017 года







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