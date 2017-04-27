В Орловской епархии подвели итоги Пасхального благотворительного концерта

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четверг
27.04.2017
6:32:13
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В Орловской епархии подвели итоги Пасхального благотворительного концертаКонцерт состоялся на прошлой неделе по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония.
Перед зрителями выступили девять музыкальны коллективов Орловской и Ливенской епархий, учащиеся воскресных школ и музыкальных учебных заведений, члены православных молодежных движений. Во время концерта прошел сбор средств в помощь Епархиальному центру помощи матери и ребенку. Собрано пожертвований на 17 тысяч рублей. Центр открылся 2 декабря 2016 года в поселке Знаменка. Здесь матери, находящиеся в тяжелом материальном положении, смогут бесплатно получить вещи, продукты питания и средства ухода за детьми.
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