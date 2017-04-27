Новости версия для печати В Орловской епархии подвели итоги Пасхального благотворительного концерта Концерт состоялся на прошлой неделе по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония.



Перед зрителями выступили девять музыкальны коллективов Орловской и Ливенской епархий, учащиеся воскресных школ и музыкальных учебных заведений, члены православных молодежных движений. Во время концерта прошел сбор средств в помощь Епархиальному центру помощи матери и ребенку. Собрано пожертвований на 17 тысяч рублей. Центр открылся 2 декабря 2016 года в поселке Знаменка. Здесь матери, находящиеся в тяжелом материальном положении, смогут бесплатно получить вещи, продукты питания и средства ухода за детьми.





Юлия Сулим

25 апреля 2017 года







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