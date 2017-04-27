Новости версия для печати В очередной раз вмешательство прокуратуры помогло сироте получить собственное жилье Спустя почти четыре года после принятия соответствующего решения.



Как рассказала старший помощник прокурора области Елена Сёмина, прокуратурой Верховского района проведена проверка по обращению, в котором сообщалось о нарушении жилищных прав уроженки района, относящейся к категории детей-сирот.



В ходе проверки установлено, что заявительница в мае 2013 года была поставлена на соответствующий учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но, несмотря на это, жилое помещение ей администрацией своевременно предоставлено не было.



В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском об обязании администрации Верховского района предоставить девушке благоустроенное жилое помещение. Суд требования прокурора удовлетворил. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура Верховского района.





Евгения Костомарова

25 апреля 2017 года







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