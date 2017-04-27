В Орле полиция расследует факт мошенничества в отношении 77-летней пенсионерки

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четверг
27.04.2017
6:32:56
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В Орле полиция расследует факт мошенничества в отношении 77-летней пенсионеркиУ нее была похищена крупная сумма денег.
К жительнице областного центра на улице подошли двое мужчин. Они сказали, что не могут получить деньги от родственников, так как приехали из-за рубежа и не могут создать банковский счет. Пенсионерка решила помочь. Она сняла деньги со своего счета и передала реквизиты мошенникам. Однако позже обнаружила, что ее 100 тысяч рублей похищены из кармана. Возбуждено уголовное дело.
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