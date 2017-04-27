Новости версия для печати Орловцам предложили бесплатно пройти добровольное дактилоскопирование Это способ идентификации человека по отпечаткам пальцев.



После прохождения процедуры гражданину будет выдана специальная справка. Желающие могут обратиться в территориальное подразделение по вопросам миграции по месту жительства, заполнить заявление. При себе необходимо иметь паспорт. Как сообщает пресс-служба УМВД России, дактилоскопическая карта хранится постоянно и уничтожается по заявлению гражданина.





Ольга Борисова

25 апреля 2017 года







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