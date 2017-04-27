Новости версия для печати В Орле открылось первое в России предприятие полного цикла по выпуску ортопедической обуви экспортного качества Здесь же будут производить обувь по индивидуальным заказам и по госзаказу для инвалидов. Кроме того, новое современное предприятие даст около 500 новых рабочих мест.



Светлый цех с высокотехнологичным итальянским оборудованием. Мощность 600 пар высококачественной ортопедической обуви в день. Производство почти на 100% из российских материалов. Оборудование - итальянское, специалисты - наши. Объем инвестиций уже составил 80 миллионов рублей, еще планируется вложить в развитие 55 миллионов, в том числе в создание отдельной детской линии и в производство ортопедической обуви для больных сахарным диабетом. На первом этапе проекта на фабрике планируется создать 140 рабочих мест. При полной реализации, здесь будет трудиться свыше 500 человек. Ирина Фомина, председатель Совета директоров группы компаний по производству и продаже ортопедической обуви: «Мы готовим самостоятельно кадры, в этом нам помогают итальянские партнеры. И на сегодняшний день все обучение, которое происходит здесь, это благодаря нашим специалистам». Отдельное внимание уделяется трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Любовь Шкуратова, председатель Орловского регионального отделения ВОГ: «Они здесь получают профессию и будут дальше работать. Я счастлива, что наконец-то этот вопрос решен в нашей области и будет дальше решаться». Кроме того, в планах инвестора создать учебный центр подготовки высококвалифицированных специалистов из средних и высших учебных заведений для работы на высокотехнологичном оборудовании с ЧПУ. Орловская область по итогам 2016 года вошла в число 20 регионов-лидеров страны по созданию комфортных условий для развития бизнеса. Объем привлеченных инвестиций в прошлом году составил почти 50 миллиардов рублей. Сергей Филатов, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности: «Все меры поддержки, связанные с льготным налогообложением, с привлечением инвестиций в эту сферу, с помощью в работе с финансовыми организациями, созданием иных преференций, связанных с открытием и действием таких производств – мы всю эту поддержку оказываем и будем оказывать в будущем». Как сделать регион еще более привлекательным для инвесторов, говорили на заседании инвестиционного совета. Для этого планируется создать проектный офис по стратегическому планированию. В рамках заседания инвестиционного совета было подписано соглашение по созданию производства кожевенной продукции. Также было подписано соглашение о сотрудничестве со среднерусским институтом управления РАНХиГС, теперь уже в области кадрового обеспечения и научно-исследовательского сопровождения проектной деятельности органов власти Орловской области.









Оксана Гранн

25 апреля 2017 года







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