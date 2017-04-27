ОНФ озаботился судьбой Детского парка в Орле

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четверг
27.04.2017
6:33:17
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ОНФ озаботился судьбой Детского парка в ОрлеОблик орловского Детского парка не менялся как минимум несколько десятилетий. Однако, это единственное место в городе, где можно погулять с детьми. Но далеко не все аттракционы безопасны. Обеспокоенные родители требуют установить возрастное ограничение на некоторых каруселях, а также положить антитравмирующее покрытие.
«Пора детский парк сделать современным!», – считают также дизайнеры и активисты ОНФ. Они и встретились с городскими властями, чтобы узнать о судьбе парка для детей.
В городских архивах нет информации о дате создания парка, известно, что в начале 1950-х годов, он располагался на правом берегу реки Орлик. И только в конце 70-х сооружения и эстрада были построены на левом берегу. Сегодняшнее их состояние, увы, оставляет желать лучшего.
Городские власти неустанно повторяют, что денег на реконструкцию детского парка нет. Но они есть, как выяснилось, в федеральном бюджете. Нужно лишь войти в программу по благоустройству городской среды. Чтобы чиновники были расторопнее, поторапливать их взялись активисты ОНФ.
С просьбой к бессменному директору детского парка рассказать о проблемах, обратились активисты. Их интересовало, что руководство хотело бы изменить в облике самого популярного среди детей места.
С такими проблемами за помощью к федералам обращаться нельзя. Слишком мелко. Подсказать о более глобальных недочётах директору Детского парка и городским властям решили сами родители, у которых, как говорится, наболело.
К примеру, было предложено разделить парк на возрастные зоны, отремонтировать лестницу, и не забыть категорию «особых» детей – им необходимы специальные площадки. Это уже не просьбы, а требования. Жители Орла начали забрасывать администрацию города заявлениями. Пять общественных организаций, семь инициативных групп. Более того, своё представление о том, как должен выглядеть в 21 веке Детский парк, есть и у дизайнеров.
Дело - только за властями. Но отложить в долгий ящик вопрос благоустройства детского парка активисты ОНФ не позволят.
Возможно, не в этом, но точно в следующем году Орлу удастся сформировать и отправить заявку на участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». И быть может, сегодняшняя история детского парка попадёт на страницы архива.
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