Новости версия для печати В Орле наградили победителей и лауреатов ежегодного регионального конкурса юных художников имени А. И. Курнакова «Славлю Родину мою» Награждение состоялось в областном выставочном центре.



С каждым годом жюри все сложнее работать, поскольку возрастает количество участников. В этот раз пришлось отсмотреть более тысячи работ. В результате в экспозицию вошли только 200.

Сергей Козлов, директор орловского художественного училища: «Видно по этим залам, как идет становление юных художников, от трепетного, яркого восприятия окружающего мира к определенным уже профессиональным навыкам». В конкурсе принимали участие совсем юные таланты в возрасте от 6 лет, школьники и будущие профессионалы – студенты художественного училища и худграфа Орловского государственного университета. Прикладное творчество, керамика, батик, живопись, графика, витражи – было представлено огромное разнообразие жанров и техник.



Победа в областном творческом конкурсе имени А. И. Курнакова – это не только дипломы и призы, но и серьезное достижение для начинающих художников.





Мария Семак

25 апреля 2017 года







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