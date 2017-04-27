Новости версия для печати Догхантеры отравили собак в поселке Знаменка Орловского района Она отзывалась на кличку Лиза. Ее домом была улица, а хозяевами - местные жители, которые жалели и подкармливали беспризорную собаку. Теперь Лизы нет. Неизвестные решили «очистить» поселок Знаменку от беспризорных животных – кардинальным и быстрым способом, оставив после себя трупы собак.



Больше года назад в Знаменке на улице 7-го Ноября решили поселиться несколько бездомных лохматых четвероногих. Особых хлопот жителям они не доставляли. Их подкармливали, но к такому соседству, всё же относились с опаской.

Наталья Дружикина, местная жительница: «На нашей улице было собрание. Решались проблемы по благоустройству поселка, детских площадок, и в том числе было предложение убрать собак». Буквально на следующий день с утра пораньше жители стали свидетелями расправы над животными. Две собаки были отравлены. Одна из них Лиза.

Наталья Дружикина, местная жительница: «Она бежала очень быстро, прямо на меня. Я ее окликнула, а она легла передо мной и стала биться в конвульсиях, и это продолжалось около часа. Стояли две машины, но я была без телефона. Я запомнила номера без букв – 636 номер, машина «семерка», и 682 – иномарка какая-то. Я им сказала, что если они такое делают, то пусть и убирают собак сразу. Они ответили, что это не они». Хуже всего то, что свидетелями такой жестокости стали дети. Для них, в отличие от взрослых, собаки были друзьями. Лиза провожала детей до школы, встречала, и даже играла в футбол.



Кто таким не гуманным образом решил избавиться от животных, неизвестно. Как выяснилось, администрация городского поселения только подала заявку на отлов собак и никаких действий организация, с которой заключен договор, еще не предпринимала.

Николай Логвинов, глава администрации городского поселения Знаменка: «Обычно они приезжают в администрацию, сообщают, что будут работать в поселке, узнают, откуда поступила жалоба и где находятся собаки. Мы даем информацию по заявлениям граждан. И они делают свою работу. В данном случае комментировать, кто это сделал, я не могу, потому что заявка еще не выполнялась». После визита нашей съемочной группы тело бедной Лизы убрали, но осадок у жителей остался. Проблемы с бесхозными собаками в поселке возникают не впервые. Чаще всего заявки поступают от детских садов. Администрация поселения уверяет, что с животными поступают гуманно. Их отлавливают и отправляют в питомник.

Николай Логвинов, глава администрации городского поселения Знаменка: «Они содержатся две недели в питомнике, стерилизуются и, согласно закону, выпускаются в среду обитания. И ни в коем случае они не занимаются такими вещами». Однако жительница улицы 7-го Ноября утверждает, что это уже не первый случай зачистки таким методом.



По закону работа с бездомными животными находится в ведении областной ветеринарной службы.

Виталий Сиротин, начальник Управления ветеринарии Орловской области: «Мероприятия по отлову собак финансируются, уже более двух миллионов выделено из областного бюджета, порядка 30% отработано. Работа продолжается не только в городе Орле, но и в большинстве муниципальных образований – в городах Мценске, Ливны. Часть муниципальных образований самостоятельно финансируют. Проблема такая – у нас нет тех, кто бы ловил животных». Как нет и своего питомника для таких животных. Дело движется, но очень медленно. Сейчас лишь подана заявка в администрацию области на выделение земельного участка на территории города Орла. Ну, а пока чиновники ждут ответа, кто-то решает проблему кардинальными и жестокими способами.









Оксана Гранн

25 апреля 2017 года







На главную страницу





