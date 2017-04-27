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В Спасском-Лутовино начала работу выставка «Великаны и лилипуты»

И речь идет не о сказочных персонажах, а о книгах. В одной – четыре тысячи страниц, другая – весит 8,5 кг. И таких - нестандартных фолиантов – около ста штук.

В выставочном зале более сотни экспонатов Азовского музея-заповедника — археологического, палеонтологического по сути, но весьма разнообразного по тематике. Орловцам, например, привезли экспонаты раздела редкой книги.
Светлана Сушкова, заместитель директора по научной работе Азовского музея-заповедника: «Несмотря на то, что профили наших музеев достаточно разные, у нас нашлись общие точки соприкосновения. Это говорит о том, что музеи сами по себе уникальны. Нельзя сказать, какой из них более интересен, какой более уникальный. Мы занимаемся единым делом – мы сохраняем историю, мы просвещаем народ, прививаем любовь к родному отечеству».
Книги на выставке самые разнообразные. Небольшие «карлики» и «букашки», самая толстая книга - около 4-х тысяч страниц, и самая тяжёлая - её вес 8,5 кг, самая длинная - трёхметровая карта-раскладушка, и самая тонкая - 18 мм в ширину. Издания - подарочные и сувенирные, квадратные и трапециевидные. Рассматривая всё это многообразие, иначе как «великаны и лилипуты» и не скажешь.
Елена Черноусова, заведующая научной библиотекой Азовского музея-заповедника: «Название выставки говорит о том, что основной упор, который мы делали при создании выставки, это формат, или размер книжного блока».
Первые зрители уже успели оценить увиденное. Кто-то долго рассматривает фолиант 18-го века - Атлас путешествий капитана Крузенштерна, кому-то интереснее история донского казачества, кому-то по душе альбомы по искусству прошлых веков. Литературоведы не пройдут мимо Божественной комедии Данте или фетовского перевода «Фауста».
Ирина Беляева, доктор филологических наук: «Фауста» вообще переводили много. И один из самых лучших переводов 19 века это перевод Афанасия Фета. Фет был близким приятелем Тургенева, жил здесь неподалеку, и вообще о «Фаусте» они с Тургеневым много спорили».
Это первая выставка в Спасском с берегов тихого Дона, но, уверены организаторы, не последняя. В мае Азовскому музею исполняется 100 лет. В его фондах хранятся и останки доисторических животных, и золото скифов, и предметы быта донского казачества, которые ждут нового зрителя. А нынешняя экспозиция — только первая попытка познакомить орловцев с редкими книжными экземплярами, чтобы вызвать интерес к её величеству книге.




Мария Семак
25 апреля 2017 года

 


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