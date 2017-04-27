Новости версия для печати Отопление в квартирах орловцев отключат, скорее всего, уже в эту пятницу Об этом сегодня на планёрке сообщил глава администрации города Орла Андрей Усиков.



Он предложил подождать ещё два дня и затем - «чтобы не парить людей» - отключить батареи.

Андрей Усиков: «Посмотрите сегодня, завтра. По информации, которую мне дал наш Гидрометцентр, у нас устанавливаются стабильные положительные температурные режимы. Поэтому, чтобы людей нам не парить, сегодня день и завтра посмотрим, и с пятницы отключаем». Обычно отопление отключают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится на отметке +8 градусов и выше. В ближайшие выходные синоптики обещают орловцам и вовсе +20.





Татьяна Курбатова

25 апреля 2017 года







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