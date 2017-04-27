Новости версия для печати Орловскому государственному аграрному университету им. Парахина разрешили возобновить прием студентов Об этом говорится в официальном письме ведомства к руководству вуза.



Основанием для снятия санкций с ОрелГАУ стало рассмотрение отчета университета об устранении ранее выявленных нарушений.



Напомним, в конце марта Рособрнадзор запретил прием студентов в несколько аграрных вузов страны, в том числе - в орловский. Такое решение было принято по результатам проведенных проверок. Однако на минувшей неделе ведомство после встречи руководителя с депутатом Госдумы Николаем Ковалевым приняло решение рассмотреть вопрос о разрешении вузу набирать студентов.





Юлия Сулим

25 апреля 2017 года







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