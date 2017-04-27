Новости версия для печати До конца недели в Орловской области будут проверять водителей автобусов В регионе проходит операция, направленная на снижение аварийности на пассажирском транспорте. Кроме того, продолжаются рейды по выявлению пьяных водителей.



Как сообщила инспектор отдела пропаганды областной ГИБДД Татьяна Дубровская, за прошедшие сутки силами нарядов ДПС на территории нашего города и области было выявлено пять водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Приборы фотофиксации КРИС сегодня установлены во всех направлениях федеральных автодорог области. На дорогах нашего города работает прибор «Паркон.



Кстати, за прошедшие сутки в регионе зарегистрирована одна авария с пострадавшим. На Тургеневском мосту в Орле столкнулись «ВАЗ» и «Тойота», двигавшиеся в попутном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получила водитель иномарки.





Юлия Сулим

25 апреля 2017 года







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