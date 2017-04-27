Новости версия для печати Сегодня в центре Орла ограничат стоянку и движение транспорта Время ограничения с 17 до 20 часов.



Это связано с проведением репетиции композиции «Здоровая и сильная Россия». Водителям следует учесть, что в течение трех часов, с 17:00 до 20:00, будет закрыто движение и запрещена стоянка автотранспорта на пл. Ленина (проезжая часть между пл. Ленина и администрацией Орловской области от д. №43 по ул. Ленина до д. №37 по ул. М. Горького).





Юлия Сулим

25 апреля 2017 года







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