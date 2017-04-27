Новости версия для печати Сегодня в скверах Орла активисты молодежных движений вручают горожанам символ Победы Акция «Георгиевская ленточка» началась во всех городах страны.



Встретить волонтёров орловцы смогут у памятника Героям-комсомольцам, в сквере Гуртьева, на площади у дворца культуры «Металлург» и в сквере Танкистов. Вплоть до Великого Дня Победы планируется раздать 35 тысяч ленточек. Все желающие могут также узнать у волонтёров об этом символе Победы, его истории, и как правильно его носить.



В акции по всей России задействованы около 50 тысяч волонтеров Победы и активистов. В прошлом году они раздали около 20 миллионов георгиевских ленточек. Напомним, впервые эта акция прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.





Антон Киселёв

25 апреля 2017 года







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