Сегодня в скверах Орла активисты молодежных движений вручают горожанам символ Победы

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четверг
27.04.2017
6:32:08
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Сегодня в скверах Орла активисты молодежных движений вручают горожанам символ ПобедыАкция «Георгиевская ленточка» началась во всех городах страны.
Встретить волонтёров орловцы смогут у памятника Героям-комсомольцам, в сквере Гуртьева, на площади у дворца культуры «Металлург» и в сквере Танкистов. Вплоть до Великого Дня Победы планируется раздать 35 тысяч ленточек. Все желающие могут также узнать у волонтёров об этом символе Победы, его истории, и как правильно его носить.
В акции по всей России задействованы около 50 тысяч волонтеров Победы и активистов. В прошлом году они раздали около 20 миллионов георгиевских ленточек. Напомним, впервые эта акция прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
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