Новости версия для печати Сегодня орловские профсоюзы и руководство региона «сверили часы» в совместной работе И один из обсуждаемых вопросов - заработная плата.



В начале февраля было принято эпохальное трехстороннее решение увеличить минимальный размер оплаты труда в регионе до 10 тысяч рублей. Это даже выше чем прожиточный минимум. Однако около 600 организации отказались присоединиться к договору.

Николай Меркулов, председатель Федерации профсоюзов Орловской области: «Когда есть возможность поднять минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума, для многих кажется, что это слишком много. Но это просто необходимо. И даже если этот первый шаг мы не сделаем все вместе, то не будет правильно использована та возможность, которая сегодня предоставляется для всех работодателей». Еще одна из ключевых тем - увеличение рабочих мест. На сегодняшний день официально безработными числятся в области 20 тысяч человек. Глава региона рассказал о перспективах их трудоустройства.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «По состоянию на 1 января 2017 года в рамках уже реализуемых проектов создано 834 рабочих места. Кроме того, в 2017 году ожидается старт новых инвестпроектов, их успешная реализация позволит дополнительно создать около 1470 рабочих мест к 2019 году». Среди поднимаемых вопросов также: ликвидация многомиллионных долгов учреждений образования по ЖКХ, летний оздоровительный отдых детей и конечно подготовка к первомайскому митингу





Оксана Гранн

25 апреля 2017 года







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