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Орловская детская музыкальная школа имени Василия Калинникова отметила 140 лет

Она начиналась с «музыкальных классов». И воспитала тысячи талантливых людей. На главной областной сцене в одном концерте собрались выпускники, преподаватели и сегодняшние воспитанники школы. Звучали слова и музыка, объединенные любовью к родной музыкальной альма-матер.

Юбиляры подготовили большой трехчасовой концерт. На праздничном концерте чествовали лучших педагогов, которые внесли и продолжают вносить свой вклад в классическое музыкальное образование детей, сохраняя те традиции, которые были заложены еще в 19 веке. К празднику многие из них были награждены памятными дипломами от губернатора и Областного совета народных депутатов

Сегодня школа имени Калинникова это 800 учеников и 75 преподавателей. Все музыкальные направления сосредоточены здесь. Классы фортепиано, скрипки, флейты, гитары, баяна, камерный и эстрадные оркестры, Классический и народный вокал, хоровое пение.

Руководитель хора «Новый день» - преподаватель школы, Заслуженный работник культуры, известная на всю страну композитор Ирина Хрисаниди.
Ирина Хрисаниди: «Школа гордится своей работой, своими учениками, своими педагогами, тем, что накоплено за 140 лет, и гордится именем, которое носит, именем Василия Сергеевича Калинникова. Мы просто обожаем этого композитора и себя называем «калинниковцами».
Школа ведет большую концертную деятельность. И ученики, и преподаватели - участники и победители всероссийских конкурсов.
Александр Козлов, директор детской музыкальной школы №1 им. В.С.Калинникова: «Только в прошлом году у нас дипломантами и лауреатами стали около двухсот детей».
Так, например, Руфина Гладких, которая всего два года занимается вокалом уже стала лауреатом международных и Всероссийских конкурсов. На концерте она исполнила арию Лауретты из оперы Пуччини «Джанни Скикки».

Выпускники школы сегодня работают в самых разных областях культуры, для многих, как, например, профессора ОГУ Валерия Афанасьева, музыкальная школа определила не только выбор профессии, но и жизнь, и судьбу.
Валерий Афанасьев, профессор, Заслуженный работник культуры РФ: «Всю свою жизнь я благодарен школе, потому что она меня сформировала как музыканта, как педагога, как научного работника».
А ученики нулевого класса только вступают в огромный мир музыки, только начинают свой путь, но счастье и радость творчества, которые они уже научились и получать и дарить, будут освещать им всю жизнь - в стенах школы имени Калинникова и за ее пределами.


Эва Стасюлевич
25 апреля 2017 года

 


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