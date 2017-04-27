Новости версия для печати 26 и 27 апреля в Курске состоится II патриотический форум старшеклассников Союза городов воинской славы «Наследники Воинской славы» Орел будет представлять ученик 10 класса школы №31 Дмитрий Лужной.



Кандидатура орловца была выбрана неслучайно. Дмитрий является пятикратным победителем городских и областных финалов военно-спортивной игры «Зарница», командиром отряда юнармейцев школы «Юный моряк», председателем школьного отделения Российского движения школьников и участником Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Сопровождать его будет замдиректора школы по воспитательной работе Елена Мелихова.



На форуме школьникам предстоит рассказать о том, как ведется патриотическая работа в их городе, принять участие в патриотическом квесте, церемонии возложения цветов на Мемориале памяти у Вечного огня, телемосте с дирекцией Союза городов воинской славы. Также запланированы экскурсии, концерты и многое другое.





Орловское Информбюро

26 апреля 2017 года







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