Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет митинг героев-чернобыльцев Митинг, посвященный трагическим событиям апреля 1986 года, начнется в 11 часов на ул. Октябрьской в сквере Героев-чернобыльцев.



В митинге примут участие ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, представители областной и городской власти, общественных организаций, студенты и школьники, жители города. Во время митинга состоится возложение цветов к памятнику Жертвам радиационных катастроф.





Орловское Информбюро

26 апреля 2017 года







На главную страницу





