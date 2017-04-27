Депутат Госдумы от Орловской области Николай Ковалев предложил ПА ОБСЕ разработать и принять Антитеррористический кодекс

|
четверг
27.04.2017
6:32:00
|
|
Депутат Госдумы от Орловской области Николай Ковалев предложил ПА ОБСЕ разработать и принять Антитеррористический кодексТакже потребуется "создать секцию Международного суда государств - членов ассамблеи для судебного разбирательства и осуждения лиц, занимающихся террористической деятельностью трансгранично".
Как сообщает информагентство ТАСС, депутат Госдумы, экс-глава ФСБ РФ Николай Ковалев предложил Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ разработать и принять Антитеррористический кодекс. С такой инициативой он выступил на заседании Бюро ПА ОБСЕ в Копенгагене.
Помимо этого, по мнению Николая Ковалева, потребуется "создать секцию Международного суда государств - членов ассамблеи для судебного разбирательства и осуждения лиц, занимающихся террористической деятельностью трансгранично.
Политик также считает, что логично будет организовать международную пенитенциарную систему государств - членов ассамблеи для содержания в ней лиц, осужденных указанным Международным судом.
В этом контексте Ковалев вновь указал на актуальность ранее сформулированной им идеи о создании специального комитета по противодействию терроризму. В рамках данной структуры он предложил "использовать созданный в этих целях Центр космического мониторинга по контролю над трансграничными передвижениями международных террористических группировок как внутри, так и за пределами ПА ОБСЕ".
На базе антитеррористического комитета ассамблеи следует "сформировать Международные силы быстрого развертывания для их оперативного применения в тех регионах, откуда исходит угроза безопасности государствам - членам ассамблеи", сообщил депутат.
Заседание Бюро ПА ОБСЕ прошло в Копенгагене в понедельник, 24 апреля.
Фото: flickr.com/oscepa
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта