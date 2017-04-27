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Депутат Госдумы от Орловской области Николай Ковалев предложил ПА ОБСЕ разработать и принять Антитеррористический кодекс

Как сообщает информагентство ТАСС , депутат Госдумы, экс-глава ФСБ РФ Николай Ковалев предложил Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ разработать и принять Антитеррористический кодекс. С такой инициативой он выступил на заседании Бюро ПА ОБСЕ в Копенгагене.

Николай Ковалев: "На основе антитеррористических конвенций ООН, Совета Европы и схожих документов других входящих в географическое пространство ассамблеи субрегиональных союзов необходимо разработать, согласовать и ратифицировать международный свод законов ПА ОБСЕ - Антитеррористический кодекс ассамблеи - о преступлениях, связанных с террористической деятельностью".

Помимо этого, по мнению Николая Ковалева, потребуется "создать секцию Международного суда государств - членов ассамблеи для судебного разбирательства и осуждения лиц, занимающихся террористической деятельностью трансгранично.

Политик также считает, что логично будет организовать международную пенитенциарную систему государств - членов ассамблеи для содержания в ней лиц, осужденных указанным Международным судом.



В этом контексте Ковалев вновь указал на актуальность ранее сформулированной им идеи о создании специального комитета по противодействию терроризму. В рамках данной структуры он предложил "использовать созданный в этих целях Центр космического мониторинга по контролю над трансграничными передвижениями международных террористических группировок как внутри, так и за пределами ПА ОБСЕ".

На базе антитеррористического комитета ассамблеи следует "сформировать Международные силы быстрого развертывания для их оперативного применения в тех регионах, откуда исходит угроза безопасности государствам - членам ассамблеи", сообщил депутат.

Заседание Бюро ПА ОБСЕ прошло в Копенгагене в понедельник, 24 апреля.

Фото: flickr.com/oscepa

