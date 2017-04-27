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9 мая орловцы вместе со всей страной примут участие в шествии «Бессмертного Полка»

В Орле центральными событиями 9 мая станут парад на главной площади города – в 10 часов впервые по новой плитке промаршируют военные, и шествие «Бессмертный полк» - в 12 часов. Но первым событием этого дня станет возложение Гирлянды славы к стеле «Орел — город воинской славы» в 9 часов утра.

Что касается развлекательных мероприятий, то, по информации начальника управления культуры администрации г. Орла Елены Казаковой, в 12 часов в парках города будут организованы массовые народные гуляния. В детском парке состоится гала-концерт городского фестиваля «Не стареют душой ветераны», тематический концерт пройдёт на площади перед ДКЦ «Металлург». С 19 до 23 часов на главной площади города пройдет праздничный концерт.

В усиленном режиме работают и коммунальщики. Ко дню Победы им нужно привести в порядок все памятные места города. «Зеленстрой» избавит скверы, парки и места воинских захоронений от сухостоев, украсит молодыми цветами, а активисты уберут там мусор, подкрасят таблички, бордюры и ограждения.

Приводить в порядок коммунальщикам придётся и новые памятники. Почётный житель Орла Иван Баграмян был увековечен лишь в прошлом году. Но, как оказалось, памятное сооружение уже нужно ремонтировать.



Чтобы привести в порядок все памятные места Орла и завершить организационную работу, у городских чиновников осталось 5 дней. По муниципальным контрактам всё должно быть готово 30 апреля.