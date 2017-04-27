Новости версия для печати В Орле прошел традиционный день призывника Его проводят дважды в год – на осенний и весенний призыв. Будущих новобранцев знакомят с азами военной службы. Продемонстрировать умение чеканить шаг и владение оружием решили сразу 16 команд.



Ребятам придется освоить строевой шаг, сборку-разборку оружия и другие обязательные азы военной службы. Будущие новобранцы пока еще студенты. Всего 16 команд из различных учебных заведений области. Часть из них уже в ближайший месяц пополнят ряды вооруженных сил. В армию призывники отправятся уже вооруженные – информационно. Сергей Старков, военный комиссар Орловской области: «Всем призывникам на областном сборном пункте перед отправкой в ряды Вооруженных сил выдаются телефоны горячей линии, чтобы они при возникновении трудностей могли позвонить в военную прокуратуру, в Совет солдатских матерей, в прокуратуру области, в областной военный комиссариат, связаться со своим командиром, потому что, если они будут информированы, служить будет легче». Весенний призыв закончится в июле. Уже сейчас военкомат готов отчитаться перед штабом западного военного округа – план по призыву в регионе выполнен. В этом году присягу примут 1100 орловцев.





Мария Семак

26 апреля 2017 года







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