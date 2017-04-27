Новости версия для печати Николай Ковалев: «В борьбе с терроризмом мешает то, что многие страны пошли по пути запрета въезда на свою территорию тем, кто подозревается в террористической деятельности» Депутат Госдумы от Орловской области, спецпредставитель ПА ОБСЕ по противодействию терроризму Николай Ковалев предложил Парламентской Ассамблее (ПА) ОБСЕ разработать и принять Антитеррористический кодекс и выступил с другими предложениями. Заседание Бюро ПА ОБСЕ прошло в Копенгагене в понедельник, 24 апреля.



Николай Ковалев: «На основе антитеррористических конвенций ООН, Совета Европы и схожих документов других входящих в географическое пространство ассамблеи субрегиональных союзов необходимо разработать, согласовать и ратифицировать международный свод законов ПА ОБСЕ — Антитеррористический кодекс ассамблеи — о преступлениях, связанных с террористической деятельностью». По мнению Николая Ковалева, одно из направлений, которое требует детального обсуждения, — это лишение гражданства рядом государств лиц, проживающих на их территории, за причастность к террористической деятельности или приверженность к экстремистским воззрениям. Николай Ковалев: «А куда эти люди направятся? Где они осядут? Как они будут пересекать границу? Ведь никто этого не знает. А они угрожают и Европе, и России в частности. Потому что никто о том, что лишен гражданства тот или иной человек не уведомляется, и он уже едет с абсолютно чистым паспортом и начинает новую жизнь в другой стране. И таких моментов достаточно много». По мнению парламентария, абсолютному взаимодействию в борьбе с терроризмом мешает то, что многие страны пошли по пути запрета въезда на свою территорию тем, кто подозревается в террористической деятельности. Николай Ковалев: «Таким образом, в случае если Россия информирует другую страну, допустим США, те просто закрывают въезд на свою территорию, тогда возникает вопрос как взаимодействовать? Какой смысл сообщать об этом? Это еще одно «тонкое место», требующее обсуждения, вопрос, на который должны законодатели ПА ОБСЕ среагировать».





Орловское Информбюро

26 апреля 2017 года







На главную страницу





