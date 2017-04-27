Новости версия для печати В районах Орловской области не спешат создавать сельскохозяйственные потребительские кооперативы Между тем, об этом «условии» было сказано в послании президента.



Руководитель регионального Департамента сельского хозяйства Юрий Сидыганов обратился к главам районов с просьбой не затягивать с его выполнением. Юрий Сидыганов: «Учитывая, что данное поручение было дано Минсельхозом РФ всем регионам РФ (с учётом послания президента РФ), я бы ещё раз хотел обратиться к главам администраций по решению данного вопроса в части создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов при участии крестьянско-фермерских хозяйств. И личных подсобных хозяйств. На текущий момент из 9 сельскохозяйственных кооперативов создано два: это Орловский район и Урицкий район. На стадии подготовки документов ещё один кооператив – это Свердловский район. И хотелось бы обратиться к главам районов: Верховский, Знаменский, Корсаковский, Ливенский, Новодеревеньковский, Шаблыкинский районы, на территории которых на сегодня нет ни одного кооператива. Просим глав районов обеспечить безусловное создание не менее 1 кооператива в 2017 году, что позволит нам выполнить поручение, которое формировано президентом РФ». Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов в районах Орловской области на сегодня единственный показатель, по которому наш региона отстаёт в программе «Устойчивое развитие села».





Татьяна Курбатова

26 апреля 2017 года







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