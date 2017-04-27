Новости версия для печати В Орле стартовала Битва хоров Это 4-й региональный фестиваль ветеранских творческих коллективов, посвящённый 80-летию образования области. Битва хоров пройдет под девизом "Пою тебе, мой край родной!"



Возраст участников - от 50-ти и старше. Смотр талантов людей "золотого" возраста пройдёт сегодня и завтра в Среднерусском институте управления (Орёл, Бульвар Победы, д.5а). За два дня в Битве хоров примут участие 32 творческих коллектива из 18 районов и 2 городов области. Количество заявленных участников – более 500 человек. Орёл представляют 8 коллективов, половина из них – гости фестиваля. Среди участников есть хоры ветеранов, которые работают на сцене свыше 30 лет. Зрителями уникального концерта талантливых пенсионеров Орловщины могут стать все желающие.





Евгения Костомарова

26 апреля 2017 года







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