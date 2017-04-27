Новости версия для печати В Орловской области построят кожевенный завод Он появится на территории индустриального парка «Зеленая роща» в Мценском районе.



Инвестиционный проект уже обсудили орловские власти с компанией «Адриа». Объем инвестиций составит около миллиарда рублей. Предполагаемая мощность завода - 10-11 тысяч тонн сырья в год. На Орловщине будут выпускать около 2 млн квадратных метров кожи ежегодно. Планируется, что новое предприятие поможет создать порядка 200 рабочих мест.





Юлия Сулим

26 апреля 2017 года







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