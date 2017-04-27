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Россельхознадзор: сумма штрафов по выявленным нарушениям составила более 2 миллионов рублей

Упреждать любые риски - такую цель на 2017 год поставил перед собой Россельхознадзор. Накануне Орловско-Курское управление федеральной службы отчиталось о проделанной за первый квартал работе.

Все проверки, организованные ведомством, проводятся в четком соответствии с указами президента и согласно 246 федеральному закону, который предусматривает «каникулы» для малого и среднего бизнеса до конца этого года. Тем не менее, за 1-й квартал этого года Россельхознадзор уже провёл почти полторы тысячи проверок. Сумма штрафов по выявленным нарушениям составила более 2 миллионов рублей.

Кроме того, надзорный орган отныне будет уделять ещё больше внимания биологической безопасности предприятий. Вводится новое понятие – компартмент.
Лев Лейзеров, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям : «Компартмент – это уровень биологической защиты предприятий. В нашем случае – пока свиноводческих. Что связано с широким распространением АЧС. Но в дальнейшем, в связи с новыми угрозами, таким как модулярный дерматит, грипп птиц, в эту систему войдут и птицеводческие предприятия, и предприятия по разведению КРС, и соответственно переработчики этой продукции также».
Компартмент 3 и 4 степеней, то есть предприятиям с наивысшей биологической защитой, позволит не останавливать производство, даже в случае вспышек эпизоотических болезней в регионе. Разумеется после проведения проверок.


Антон Киселёв
26 апреля 2017 года

 


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