Новости версия для печати Сегодня будет дан старт празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева В Орловской области череда торжеств начнется с международного фестиваля «Мода на русское».



В 19-м веке именно наш знаменитый земляк открыл Западу богатства русской культуры и стал «законодателем» моды на русское – говорят организаторы. Фестиваль продлится два дня.





Татьяна Напольских

26 апреля 2017 года







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