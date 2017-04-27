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65 лет на работе!

Сразу два юбилея – трудовой и возрастной - накануне отметила одна из самых опытных преподавателей Орловщины Александра Эрнестовна Ницц. Учительница биологии в прошлом, социальный педагог в настоящем большую часть жизни посвятила ученикам лицея № 4.

Вместе с учениками, будучи классным руководителем, Александра Эрнестовна высадила на территории орловского 4-го лицея не один десяток деревьев, кустарников и цветочных клумб. Одно из любимых растений – жасмин.
Александра Ницц: «Приходили ребята на выпускной вечер, жасмин стоял весь в белых цветах, как невеста. Ну не дают уже 10 лет цвести ни одному цветку. Подрезают».
Поздравить юбиляра пришли те, с кем эти деревья Александра Эрнестовна и сажала – бывшие ученики, выпускники 1980 года. Пришли, конечно, с цветами и поздравлениями в юбилей любимого педагога.
Андрей Семёнов, выпускник 1980 г. лицея №4 г.Орла: «В каждом классе есть категория людей, которые сидят на «камчатке». Хулиганистые ребята. А к Александре Эрнестовне в класс зайдёшь – тишина. Даже не пытались они устроить праздник непослушания, у неё особо не разбалуешься».
Всех своих и хулиганов, и отличников Александра Эрнестовна помнит до сих пор. А это не просто, ведь только в 4-м лицее она проработала ровно полвека, и вырастила без малого 50 выпусков.
Александра Ницц: «Всего 65 лет работы в школе. 14 лет в районе, бывший Володарский район. 4 года на Кубани. И всё время в школе, всё время на ногах. И всё время на участке – в Платоново 5 га земли. И лошадки, и кролики».
Сейчас главное богатство Александры Эрнестовны – двое правнуков. Всё свободное время посвящено им. Нередко и педагогический опыт в воспитании применяет, признаётся учитель. А он у неё колоссальный, делятся коллеги. Когда-то она даже была наставником нынешнего директора лицея. Сегодня Александра Эрнестовна от учительства немного отошла. 5 лет назад она переквалифицировалась в социального педагога.
Татьяна Малыгина, директор МБОУ лицея №4 г.Орла: «В её функционал входит достаточно большое количество обязанностей. Это трудные семьи, это малообеспеченные дети - то есть дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Её опыт здесь безграничен».
Сколько Александровна Эрнестовна за свой трудовой век сделала для школы и для детей – измерить невозможно. Также как и их благодарность преподавателю. Цветы и поздравления она получала буквально на каждом шагу. А на концерте, который ученики посвятили юбилею Александры Эрнестовны, свою признательность ей выразили и власти. От городской и областной администрации учитель за многолетний труд получила почётные грамоты.




Антон Киселёв
26 апреля 2017 года

 


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