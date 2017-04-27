Новости версия для печати В орловской федерации Профсоюзов в канун 1 мая чествовали трудовые династии У многих из них общий трудовой стаж уже превысил две сотни лет.



Они не считают это рядовым мероприятием. Для орловских профсоюзов день трудовых династий всегда особый праздник, который проходит уже много лет в одно и то же время в канун 1 мая. Главными героями стали 17 семей из районов области. Это строители, металлурги, педагоги, работники сельского хозяйства, учреждений культуры и почты России.

Николай Меркулов, председатель Федерации профсоюзов Орловской области: «Это очень важно. Важно, чтобы сегодня не был забыт человек труда. Звание героя труда России возрождено, надеемся, что будет возрождена и галерея Славы Труда, которая всегда была в Орле». Каждая трудовая династия была представлена особо. Визитная карточка, вопросы и ответы, и конечно творческое задание. Кто-то читал стихи, кто-то пел, ну, а кто-то представлял прогноз погоды, например как корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Дьяконова. Каждой трудовой династии было что поведать о себе и было чем искренне гордится. Рабочие династии - пример не только беззаветной любви к своему делу, но и верности профсоюзному движению.



В этот день на сцене было много и песен и танцев. Однако одними музыкальными номерами внимание к трудовым династиям не было ограничено. Заслуги каждой из них были отмечены грамотами, ценными подарками, и, конечно, большим уважение тех, кто собрался в зале.









Оксана Гранн

26 апреля 2017 года







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