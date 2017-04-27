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Прямые эфиры помогают решать городские проблемы

В этом уверен глава администрации города Орла Андрей Усиков. В минувший четверг на канале «Россия 24» в передаче «Контакт» он общался с жителями. Реакция на обращения долго ждать не заставила. Оценить фронт работ вместе с властями отправилась наш корреспондент Надежда Невматулина.

Ямы на улице Революции засыпают с завидной регулярностью. Но через пару месяцев здесь снова можно устраивать тест-драйв для железных коней, – считают местные жители. То ли на ремонте экономят, то ли знаки, запрещающие проезд, надо ставить.

Навести порядок в своем дворе Раиса Ивановна Грабарь решила давно. Главе администрации она показывает, где нужны лавочки, где дополнительная парковка – рядом ведь детская поликлиника.
Раиса Грабарь, житель г. Орла: «Сами жильцы очень активные. Я считаю, что нужно это поддерживать, потому что одно руководство без населения, без жителей ничего не сделает». 
В помощь горожанам и программа ремонта межквартальных проездов. 52,5 миллиона рублей - на 21 объект. На благоустройство дворов свой план и 115 миллионов рублей.
Дмитрий Зуев, начальник МКУ «УКХ г. Орла»: «Поступило уже больше 80 заявок, к сожалению, на 2017-й год есть ограничение по финансированию. Если какой-то двор не попадет в программу на 2017 год, то программа рассчитана на 2018-22 годы». 
Проезды, тротуары, уличное освещение – вопросы будут решаться быстрее, если говорить о них напрямую, – уверен Андрей Усиков.
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Через эфирное пространство, через обращения на сайт, через письменные обращения – это форма работы с гражданами. Поэтому обращения, которые поступают ко мне напрямую, они на особом контроле, исполняются на 99,9 %».
Перед властями сейчас стоит задача – провести аукционы, выбрать добросовестного подрядчика. И чтобы асфальт держался не как обычно, а как положено.

"КОНТАКТ". Гость в студии - глава администрации г. Орла Андрей Усиков.



Надежда Невматулина
26 апреля 2017 года

 


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