Новости версия для печати В Орле прошел митинг, посвященный ликвидаторам аварии на ЧАЭС В этот день 31 год назад «мирный атом», которым гордилась страна, показал свой нрав. Об аварии, которая произошла на чернобыльской АЭС, стало известно во всем мире. На ликвидации последствий трудились сотни тысяч человек. Были среди них и орловцы. Каждый год 26 апреля они встречаются в центре Орла в сквере Героев-чернобыльцев, чтобы вспомнить товарищей, не доживших до сегодняшнего дня.



Этот день разделил историю человечества на «до» и «после». Самая страшная в истории техногенная катастрофа случилась 26 апреля 1986 года. Для ликвидации ее последствий со всей страны было привлечено до 800 тысяч человек.



Чернобыльское братство проверено временем. Но на каждой из таких встреч чернобыльцы с прискорбием видят: кого-то из друзей не хватает.



Сегодня в России чернобыльцев чтят наравне с героями войн. Какую угрозу они отвели от соотечественников, становится вполне ясно только сегодня.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Хотел бы низко поклониться тем героям, которые участвовали в ликвидации, сказать спасибо ныне живущим, потому что это действительно героизм – ценою собственной жизни участвовать в смертельно опасных работах». Смертоносные рентгены подорвали здоровье, но духом участники тех событий остаются тверды. Сегодня в Орле к памятнику жертвам радиационных катастроф возложили цветы. В память о тех, кто предотвратил атомную угрозу, церковь создала особую икону. Чернобыльский Спас изображает и самих ликвидаторов, и звезду апокалипсиса, имя которой Полынь, а в переводе на украинский – чернобыль.





Иван Суверин

26 апреля 2017 года







На главную страницу





