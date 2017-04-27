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В декабре ГТРК «Орел» исполняется 50 лет

К этой дате приурочен проект «Спасибо, снято!». Сегодня выходит в эфир уже третья передача, где тележурналист Иван Молчанов рассказывает о тех, кто стал нашей историей, о тех, без кого немыслим сегодняшний день.

На орловском телевидении с момента его основания всегда работали очень интересные люди. Сегодня мы можем назвать их пионерами нашего эфира. И как первопроходцам, им, конечно, было очень нелегко.
Иван Молчанов, тележурналист ГТРК «Орел»: «Нелегко, но безумно интересно. Они о трудностях особенно и не думали, потому что новое дело, новые герои каждый день, новые адреса. Трудности были, конечно, - технические: мало пленки, мало озвученной пленки, маленькое время в эфире».
И люди, и передачи того времени это уже история. Полвека назад, свое, региональное ТВ, хоть и было в новинку, но практически сразу стало живым отражением областной жизни. Появились мастера, шестым чувством определившие свою принадлежность к новой профессии телевизионного журналиста.
Иван Молчанов, тележурналист ГТРК «Орел»: «Назвать их мастерами можно с определенной долей ясности, потому что они начинали это дело внове для Орла. Не было тогда телевизионных институтов. Они начинали на стыке картинки и газеты. Кто-то из них имел журналистское образование, кто-то закончил МГУ, такие как Тильман, например, а кто-то в деле познавал телевидение».
Иван Молчанов, работая над этим циклом, встречается с теми, кто стоял у истоков. Некоторых, как например, Василия Овсянникова, Фридриха Шинова, Германа Тильмана, как и многих других, увы, уже нет в живых, и только пленка сохранила воспоминания. В таких случаях на помощь приходят родственники. Они лучше других знают, с какой ответственностью перед зрителем работали их мамы и папы, бабушки и дедушки, для того чтобы вечером в эфире появлялись дикторы с вечерней сводкой новостей или передачи о жизни города и области.
Иван Молчанов, тележурналист ГТРК «Орел»: «У архивов есть один недостаток – их всегда не хватает. То, что нам удалось найти в нашем архиве, в частных архивах – у родственников тех, кто когда-то у нас работал, это самый ценный материал. Но самое главное, что мы выискиваем в архивных материалах, это какими были люди – и за кадром, и в кадре».
За 50 лет изменилось все - и специалисты, и техника. Неизменным, пожалуй, остается лишь одно - и тогда, и сейчас на телевидении работают люди, которые не могут без него жить. Наверное, об этом в большей степени, цикл передач Иван Молчанова «Спасибо, снято!» Третий выпуск, смотрите сегодня в 21.00 на телеканале «Россия 24».




Эва Стасюлевич
26 апреля 2017 года

 


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