Новости версия для печати Сегодня в Орле состоялась традиционная ярмарка молодежных инициатив Уже восемнадцатый раз наш регион стал масштабной площадкой для обсуждения креативных проектов, планов и идей, которые реализуют общественные объединения, образовательные организации и государственные структуры.



Свои проекты представили семь регионов ЦФО, участники - из Брянска, Смоленска, Владимира, Тулы, Москвы и других городов. Обсуждали и демонстрировали инновационные методики самых различных направлений – спорт, экономика, благотворительность, обеспечение безопасности на просторах Интернета, патриотическое воспитание и многое другое.

Ирина Проваленкова, и.о. руководителя департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области: «В октябре будет проводиться большое мероприятие, которое проводится по поручению президента, это Всемирный форум молодежи. Он состоится в Сочи. Это делается для того, чтобы были аккумулированы лучшие идеи молодежи всего мира. И вот сегодня, можно сказать, наша площадка – это площадка для диалога, для отработки идей, которые потом регионы представят на Всемирном форуме в Сочи». Многие из представленных проектов уже успешно реализуются на местах: к примеру, такие как акция «Это наша Победа» в Смоленске, или интеллектуальная игра «Неслабо умные в Орле». Самых активных и ярких молодых новаторов поощрили дипломами.





Мария Семак

26 апреля 2017 года







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