Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
27.04.2017
6:32:47

Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Сегодня в Орле состоялась традиционная ярмарка молодежных инициатив

Уже восемнадцатый раз наш регион стал масштабной площадкой для обсуждения креативных проектов, планов и идей, которые реализуют общественные объединения, образовательные организации и государственные структуры.

Свои проекты представили семь регионов ЦФО, участники - из Брянска, Смоленска, Владимира, Тулы, Москвы и других городов. Обсуждали и демонстрировали инновационные методики самых различных направлений – спорт, экономика, благотворительность, обеспечение безопасности на просторах Интернета, патриотическое воспитание и многое другое.
Ирина Проваленкова, и.о. руководителя департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области: «В октябре будет проводиться большое мероприятие, которое проводится по поручению президента, это Всемирный форум молодежи. Он состоится в Сочи. Это делается для того, чтобы были аккумулированы лучшие идеи молодежи всего мира. И вот сегодня, можно сказать, наша площадка – это площадка для диалога, для отработки идей, которые потом регионы представят на Всемирном форуме в Сочи».
Многие из представленных проектов уже успешно реализуются на местах: к примеру, такие как акция «Это наша Победа» в Смоленске, или интеллектуальная игра «Неслабо умные в Орле». Самых активных и ярких молодых новаторов поощрили дипломами.


Мария Семак
26 апреля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта