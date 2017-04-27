Новости версия для печати Таксистам-нелегалам грозит штраф Сегодня в Орле налоговая инспекция совместно с областной администрацией проверяла, насколько законно работают орловские таксисты.



Речь идет о разрешении на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и грузов. Оно должно быть у каждого таксиста.

Павел Черников, начальник отдела департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «На информационном портале Орловской области есть единый реестр, где перечислены все разрешения, которые выдавались, которые приостановлены или аннулированы, и которые прекращены в связи со сроком действия». Чтобы работать таксистом, необходимо при себе иметь не только разрешение.

Алексей Кробецкий, специалист 1 разряда ИФНС России по г. Орлу: «Первоначально они должны быть зарегистрированы в качестве ИП в налоговом органе или у них должен быть трудовой договор с индивидуальным предпринимателем или организацией. Соответственно, должно быть разрешение, лицензия на осуществление деятельности, которую выдает администрация, путевой лист и допуск после медицинского обследования, которое они проходят перед каждым рейсом». Как оказалось, полный пакет документов есть далеко не у всех.

Павел Черников, начальник отдела департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «За предыдущий месяц департаментом было возбуждено два административных производства, рассмотрено одно административное производство. Были выявлены нарушения правил перевозки пассажиров». Такие проверки проводятся регулярно, и нарушители есть всегда. Протоколы об административном правонарушении выписываются тут же на месте. Один отдается водителю, другой направляется в мировой суд. Штрафы внушительные. Если за рулем просто наемный водитель, он заплатит 3 тысячи рублей, индивидуальному предпринимателю придется выложить уже 10 тысяч, штраф в пять раз больше грозит юридическому лицу. Но даже эти суммы зачастую не пугают нелегалов. По результатам проверок почти половина из них все равно работает без разрешительных документов.





Оксана Гранн

26 апреля 2017 года







На главную страницу





