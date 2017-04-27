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В Орловском техникуме путей сообщения сегодня не досчитались 85 студентов и двух преподавателей

Вчера все они начали жаловаться на острые боли в животе, жар и рвоту. Версий случившегося пока две – либо отравление, либо инфекция.

В орловском техникуме путей сообщения имени Лапочкина сегодня немноголюдно. Оставшиеся в строю студенты в полупустых классах и социальных сетях обсуждают вчерашнее ЧП. Массовое отравление. Правда, пока эта информация не подтверждена. Однако сами учащиеся уверены, что во всём виноваты котлеты, которые они вчера ели в столовой техникума.
Студент БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина»: «Пошли в столовую, поели, всё нормально было. Котлета была, я отломил, съел кусок, потом заметил: там внутри какая-то зелёная штука была. Типа ветки. Часа в три, половине четвертого плохо стало. Потом домой пришёл, вырвался, живот болел, жарко было, отравление».
Подобные симптомы наблюдались и у остальных 86 человек. В больницу, правда, пока обратились не все. В учебном заведении нам рассказали, что у одного из студентов, попавшего в больницу после случившегося, врачи диагностировали ротавирус. Поэтому руководство техникума не исключает и то, что всему виной инфекция.
Игорь Глущенко, заместитель директора БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» : «В настоящее время ещё ни один студент не предоставил нам диагноз, где было бы установлено отравление. Сейчас мы ожидаем надзорные органы, которые могут проверить и снять все мазки, анализы и удостовериться, является ли наша столовая очагом заболевания, или же это всё-таки откуда-то со стороны пришло».
В любом случае администрация учебного заведения планирует провести глубокую санобработку всех учебных кабинетов, столовой и других помещений. Возможно, даже приостановят занятия. Врачи тем временем продолжают наблюдение за поступившими к ним пострадавшими.

Также нам стало известно, что проверку по данному факту проведёт и Роспотребнадзор. Но в ведомстве от официальных комментариев отказались. В администрации области также не нашлось тех, кто прояснит ситуацию.


Антон Киселёв
26 апреля 2017 года

 


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