Сегодня в центре Орла произошло два пожара

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Сегодня в центре Орла произошло два пожараИ спасательная техника и пожарные караулы были буквально нарасхват. С интервалом в пару часов в Советском и Заводском районе произошли серьезные возгорания.
Причину пожара в квартире дома 50 по улице Тургенева огнеборцы определили сходу. Очаг возгорания обнаружился позади старенького холодильника «Юрюзань». Распространение огня пожарным удалось вовремя предотвратить.
А вот возгорание хозпостроек в районе 2-й Посадской одолеть оказалось не так просто. Огонь быстро охватил ветхие сараи из-за сильного ветра. Пламя уже грозило жилому дому. Первая автоцистерна израсходовала воду за 4 минуты, а гидрантов поблизости не нашлось. Вместе с пеплом и обломками шифера на пожарных сыпались упреки жителей. Однако людям было невдомек: пожарная техника не «дожидалась за углом», а спешила к месту ЧП с других происшествий.
Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Погибших и пострадавших здесь не было. Причиной, скорее всего, будет аварийный режим работы электропроводки. Хотелось бы отметить, что в данной квартире электропроводка находится в чрезвычайно плохом, ветхом состоянии».
Причиной пожара жители считают детскую шалость.
Михаил Баев, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «Силы и средства прибыли в соответствии с расписанием. Мы прибыли в меньшем количестве, так как сейчас пожароопасная обстановка и основные силы и средства направлены на другие возгорания в различных районах города Орла и Орловского района. К месту вызова были направлены резервные караулы, спасен рядом стоящий жилой дом».
Кстати, о детях: хотя непосредственной угрозы для соседней 2-й школы пожар не представлял, педагоги предпочли эвакуировать учащихся.