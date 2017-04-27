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Сегодня в центре Орла произошло два пожара

И спасательная техника и пожарные караулы были буквально нарасхват. С интервалом в пару часов в Советском и Заводском районе произошли серьезные возгорания.

Причину пожара в квартире дома 50 по улице Тургенева огнеборцы определили сходу. Очаг возгорания обнаружился позади старенького холодильника «Юрюзань». Распространение огня пожарным удалось вовремя предотвратить.
Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Погибших и пострадавших здесь не было. Причиной, скорее всего, будет аварийный режим работы электропроводки. Хотелось бы отметить, что в данной квартире электропроводка находится в чрезвычайно плохом, ветхом состоянии».
А вот возгорание хозпостроек в районе 2-й Посадской одолеть оказалось не так просто. Огонь быстро охватил ветхие сараи из-за сильного ветра. Пламя уже грозило жилому дому. Первая автоцистерна израсходовала воду за 4 минуты, а гидрантов поблизости не нашлось. Вместе с пеплом и обломками шифера на пожарных сыпались упреки жителей. Однако людям было невдомек: пожарная техника не «дожидалась за углом», а спешила к месту ЧП с других происшествий.
Михаил Баев, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «Силы и средства прибыли в соответствии с расписанием. Мы прибыли в меньшем количестве, так как сейчас пожароопасная обстановка и основные силы и средства направлены на другие возгорания в различных районах города Орла и Орловского района. К месту вызова были направлены резервные караулы, спасен рядом стоящий жилой дом».
Причиной пожара жители считают детскую шалость.

Кстати, о детях: хотя непосредственной угрозы для соседней 2-й школы пожар не представлял, педагоги предпочли эвакуировать учащихся.


Иван Суверин
26 апреля 2017 года

 


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