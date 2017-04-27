Новости версия для печати 11 мая в Орле пройдут Гайдаровские чтения На них соберутся ученые, социологи, общественные деятели со всей страны



Такие чтения проводятся уже не в первый раз. В этом году собравшиеся обсудят проблемы развития аграрного сектора, роль государства в структурных преобразованиях, потенциал социологии и психологии управления и другие вопросы.





Ольга Селиверстова

27 апреля 2017 года







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