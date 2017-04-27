Новости версия для печати Роспотребнадзор: в Орловской области выявлены первые в этом году случаи укусов клещей, зараженных боррелиями В этом сезоне за помощью медиков обратились 47 орловцев, из них 12 – дети.



Кровососов, снятых с пострадавших, отправили в лаборатории, где и выяснилось, что 14% из них – боррелиозные.

Ради безопасности граждан в местах массового отдыха проведены акарицидные обработки. В этом году 34 гектара уже прошли эту процедуру, среди них и городские парки Орла. Всего от клещей обработают 290 гектаров.





Ольга Селиверстова

27 апреля 2017 года







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