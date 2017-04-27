Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Без диагноза. Что случилось в орловском техникуме? И почему молчат контролирующие органы?



- «Кромские» диалоги.



- Совсем не мирный атом. 31 год назад это на себе почувствовал весь мир.



- Инициативы для всемирного Форума обсудили в Орле.



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Вести-Орёл

26 апреля 2017 года







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