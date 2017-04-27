Новости версия для печати Губернатор Орловской области Вадим Потомский посетил Кромской район Строительство ФОКа и реконструкция центра культуры, газификация и «дорожные» проблемы – это лишь часть вопросов, которые жители района озвучили главе региона. Узнавать о проблемах села нужно из первых уст – уверен Вадим Потомский. Это позволяет оперативнее решать вопросы.



Елена Ляпина вместе с односельчанами более пяти лет борется за строительство дороги в Закромском хуторе. Два километра по грязи – не то что пешком, даже каретам «скорой» преодолеть трудно. Вадим Потомский поручил подчиненным принять решение по строительству дороги уже в этом году, тем более что цена вопроса 5 миллионов рублей. Кутафинский центр культуры (а ему в этом году уже 60 лет) нужно ремонтировать капитально. Необходимо 10 миллионов рублей. Работы начать поэтапно и уже в этом году - дал поручение Вадим Потомский. Выделен участок и для первого в Кромском районе ФОКа. Но 63 миллиона рублей району самостоятельно не найти. Все проблемы района в один кабинет не вместились. Губернатора уже ждали десятки кромчан. Газификация района, нехватка медицинских кадров, возведение нового жилья. Даже задумались строительстве собственной станции обезжелезивания. Говорили и об успехах. Сегодня район стал промышленным центром области. 76% уплаченных налогов – от работы предприятий. Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Люди поставили ряд проблемных вопросов, по каким-то вопросам сегодня мы услышали решения, потому что они есть в адресной программе на 2017-18 годы. Есть вопросы, которые будем решать с помощью экономии средств во время конкурсных процедур». Обратиться к губернатору можно и через общественную приемную. Такие - работают во всех райцентрах каждый день. Иван Митин, глава Кромского района: «Самые больные вопросы – жилищно-коммунального хозяйства. Где-то нет воды, где-то моста». Глава области пообещал: в ближайшее время лично приедет во все районы, и проверит, как исполняются указы президента, и не затягивают ли местные власти принятие решений.





Надежда Невматулина

27 апреля 2017 года







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