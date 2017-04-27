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четверг
27.04.2017
18:32:26
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ГИБДД: в Орловской области продолжается профилактическая акция «Автобус»Акция продлится до конца недели.
Главная цель акции – обеспечить безопасность проезда граждан в пассажирском транспорте. Как сообщила старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Наталья Дудина, с начала года в области зарегистрировано 12 аварий. В них травмированы 12 человек.
С начала года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения было привлечено более 5 тысяч водителей автобусов.
А за минувшие сутки в авариях с участием легковых автомобилей пострадали трое. В одной из них столкнулись «Фольксваген» и «Лада Гранта». Телесные повреждения получили оба водителя.
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