В Орле началась подготовка пляжей к купальному сезону

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четверг
27.04.2017
18:31:56
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В Орле началась подготовка пляжей к купальному сезонуПринять их должны к 23 мая.
В этом году в областном центре оборудуют два пляжа - на озере Светлая жизнь и на реке Ока в районе Городского парка культуры и отдыха. Чтобы подготовить их, из муниципальной казны выделят около 120 тысяч рублей. Денег должно хватить на установку аншлагов, покраску пляжных объектов и монтаж оборудования. Как раз в эти дни администрация города ищет подрядчика. Демонтаж пляжного оборудования начнется 1 сентября – по окончании купального сезона.
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