Новости версия для печати В Орле началась подготовка пляжей к купальному сезону Принять их должны к 23 мая.



В этом году в областном центре оборудуют два пляжа - на озере Светлая жизнь и на реке Ока в районе Городского парка культуры и отдыха. Чтобы подготовить их, из муниципальной казны выделят около 120 тысяч рублей. Денег должно хватить на установку аншлагов, покраску пляжных объектов и монтаж оборудования. Как раз в эти дни администрация города ищет подрядчика. Демонтаж пляжного оборудования начнется 1 сентября – по окончании купального сезона.





Юлия Сулим

27 апреля 2017 года







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