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В Болховском районе подвели промежуточные итоги «Вахты памяти»

Нынешняя «Вахта памяти» началась значительно раньше обычного — 22 апреля. Открылась она вечерним полевым концертом, который подготовили друзья болховских поисковиков из поискового объединения «Наследие». А затем началась обычная кропотливая и напряженная работа.

Как рассказал руководитель Болховского межрегионального объединения «Костер» Николай Красиков, на данный момент поисковым объединением уже поднято 18 бойцов. Отрабатываются сразу четыре объекта. Это высота Кривцово.

Перезахоронение найденных солдат состоится 6 мая на Кривцовском мемориальном комплексе.