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По материалам проверки, проведенной Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой, следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Как рассказала старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина, установлено, что контролирующими органами надлежащим образом не организована работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. В связи с непринятием своевременных мер по защите населения от нападения бездомных животных начальнику Управления ветеринарии области природоохранным межрайонным прокурором внесено представление.

Кроме того, в ходе проверки выявлены факты оплаты за счёт бюджетных средств работ по отлову и временной передержке животных, которые фактически выполнены не были. Материалы проверки природоохранный прокурор направил в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Надзор за его расследованием осуществляет Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.