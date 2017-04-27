Новости версия для печати Депутат Госдумы Николай Земцов поздравил орловцев с годовщиной присвоения Орлу звания – «Город воинской славы» Как известно, наш город одним из первых удостоен столь высокой чести. Десять лет назад, 27 апреля 2007 года, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.



В поздравлении Николая Земцова, в частности, сказано, что это звание присвоено «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». «Город воинской славы» – не просто звание, но и гордость и память о тех страшных, но великих и, несомненно, ярких событиях. И сегодня важнейшие задачи для нас – сохранить память о великих подвигах наших земляков, которые ценой своей жизни защищали Родину, и привить новым поколениям такую же безграничную любовь и преданность своему Отечеству», - говорится в поздравлении.





Максим Шилов

27 апреля 2017 года







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